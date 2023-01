Corse di cavalli clandestine, diversi gelesi coinvolti: gup ha disposto il giudizio

Gela. Il dibattimento, davanti ai giudici del tribunale di Enna, inizierà il prossimo maggio. E’ stato deciso il rinvio a giudizio, anche per diversi gelesi che sei anni fa vennero coinvolti in un blitz fatto scattare per bloccare presunte corse clandestine di cavalli. Secondo gli inquirenti, le sfide si tenevano su un tratto di strada adiacente la 117 bis, tra i territori di Gela e Piazza Armerina. La procura ennese ha chiesto il processo per gli imputati e il gup ha dato seguito, con il rinvio a giudizio. Solo per uno dei coinvolti non si procederà con il dibattimento. Le indagini erano state chiuse nei confronti di Salvatore Puccio, Emanuele Puccio, Giuseppe Emmanuello, Pietro Tosto, Orazio Fazzino, Benedetto Rinzivillo, Graziano Gallo, Rosario Cassarino, Gaetano Cassarà, Nunzio Martorana, Emanuele Trainito, Andrea Criscione, Salvatore Gagliano, Giuseppe Mirabella, Mario Novello, Salvatore Sallemi, Calogero Abati, Salvatore Blanco, Riccardo Spataro, Liborio Lo Stimolo e Gioacchino Iozzia. In totale, sono ventuno i coinvolti. Insieme ai gelesi, ci sono ennesi, catanesi e niscemesi. Il blitz dei militari della guardia di finanza e dei poliziotti scattò dopo un lungo periodo di osservazioni e appostamenti. Il gruppo si sarebbe mosso con precise regole, anche per evitare controlli.