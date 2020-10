Corsia ciclabile in corso Aldisio, Farruggia: “Riduce impatto auto”

Gela. Tra i progetti già finanziati con il programma di “Agenda Urbana” c’è quello della pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare Federico II di Svevia. C’è la volontà di incrementare gli spazi destinati alla ciclabilità, anche per fornire soluzioni differenti al traffico automobilistico. Il consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, sulla base di quanto stabilito nel decreto Semplificazioni, ha deciso di portare in aula una mozione che impegna l’amministrazione comunale alla realizzazione di una corsia ciclabile, lungo un tratto di corso Salvatore Aldisio, quello compreso tra via Cappucini e via Vincenti. Il decreto, approvato dal parlamento, prevede la possibilità di corsie ciclabili in senso opposto a quello del traffico veicolare.