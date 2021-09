Corso di ingegneria ambientale non parte? Mulè: “Macchitella Lab è ancora un cantiere”

“Da quando è possibile constatare credo che difficilmente, anche per ragioni di sicurezza, le lezioni possano avere inizio già nell’anno accademico che sta per iniziare. Infatti, lo stato dell’area può definirsi ottimisticamente penoso, in particolare per lo spazio esterno che si trova ancora allo stato grezzo e forse lievemente al di sopra del piano di quota dove esiste l’edificio con il risultato ovvio di un probabile allagamento del suo pianoterra alla minima pioggia. E ancora – continua – se l’edificio non venisse subito utilizzato dall’Università in questo prossimo anno accademico, date le precedenti numerose esperienze negative, non oso fare previsioni su quanto tempo impiegherebbero i vandali a saccheggiarlo, peraltro favoriti dal fatto che l’edificio non ha un’adeguata recinzione e un sistema di videosorveglianza. Ma ciò che sconcerta di più è la totale indolenza, ad eccezione delle passerelle mediatiche, della politica locale che nemmeno per una grande opportunità di rilancio economico-culturale e di immagine è riuscita a pianificare per tempo e ad essere all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini. Lo ribadisco ancora una volta, a mio parere, se l’amministrazione comunale non interverrà con urgenza sull’area attigua all’edificio, il corso di laurea in ingegneria ambientale sicuramente non vedrà la luce”. Per Mulè, che nel mondo della scuola ha lavorato e si è formato, potrebbe concretizzarsi l’ennesima occasione mancata.