“Corte Conti legittima uso royalties”, Morselli: “Se ci saranno ostacoli mi rivolgerò alla procura”

Gela. Saranno soprattutto i consulenti, che da tempo stanno seguendo il dossier della crisi di bilancio del Comune, ad occuparsi di predisporre le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, che intanto ha imposto una limitazione alla spesa dell’ente. La lunga deliberazione trasmessa a Palazzo di Città pone l’accento su aspetti che sono al centro di tante considerazioni nelle stanze della giunta e non sono mancate tensioni in queste settimane tra la parte politica e quella burocratica. Durante la conferenza stampa indetta dal sindaco Lucio Greco per valutare il contenuto della decisione dei magistrati palermitani, l’assessore Romina Morselli non si è nascosta dietro alle formalità. Il messaggio, anche se non li ha citati direttamente, l’ha rivolto ai componenti del collegio dei revisori, che ormai da mesi sottopongono ogni atto a verifiche dovute all’assenza di strumenti finanziari e a parametri assai rigidi. “La deliberazione della Corte dei Conti, che si rifà ad una lettura costituzionalmente orientata, precisa senza ombra di dubbio che i fondi delle royalties possono essere usati, almeno per tutto l’anno in corso, per investimenti che riguardano la protezione sanitaria, il miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento e il miglioramento delle infrastrutture del territorio e della relativa progettazione”, ha spiegato. Da settimane, l’assessore ai lavori pubblici cerca di strappare un sì ad una variazione di bilancio che permetterebbe al settore di disporre dei fondi royalties anzitutto per gli interventi di manutenzione, così da rimpinguare un capitolo che altrimenti è prossimo allo zero. “La Corte dice ancora di più – aggiunge Morselli – perché prevede l’uso di fondi royalties per coprire debiti fuori bilancio, qualora la fonte dell’obbligazione rientri nel perimetro definito dalla normativa in materia. E’ una pronuncia per noi fondamentale e adesso non accetterò che qualcuno possa avanzare altri no”. L’assessore da giorni preme affinché gli organi tecnici possano autorizzare la variazione, aprendo all’uso delle royalties, come previsto dall’emendamento approvato dall’Ars. “Se dovessero sorgere ulteriori ostacoli – continua – andrò in procura a denunciare per omissione d’atti d’ufficio. Non è più tollerabile che si frappongano dinieghi che non trovano riscontro nella normativa”.