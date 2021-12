“Cosa ha fatto il Pd per l’agricoltura locale?”, Licata: “Da Pnrr a Gal, giunta c’è”

Gela. Con le dighe che non riescono ad invasare e le tante proteste degli operatori, anche quello che tocca l’agricoltura è un punto di tensione. Ieri, il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando è ritornato sui mancati interventi per Cimia e Disueri, con l’interconnessione fuori uso, e ha spiegato di non condividere per nulla quella che considera una “scarsa attenzione” da parte dell’amministrazione comunale. “Cosa stanno facendo il sindaco e l’assessore?”, ha chiesto. Proprio l’assessore Giuseppe Licata, che ha la delega all’agricoltura, ribalta la questione e chiede che sia il Pd a dare una mano in più, facendo da tramite con il governo nazionale. “Ci sono i fondi del Pnrr che dovranno essere sfruttati per una vasta azione di intervento e di manutenzione delle dighe – dice Licata – i dem, piuttosto che polemizzare, potrebbero farsi carico di porre la questione ai loro riferimenti nel governo. Come amministrazione, siamo in stretto contatto con il dipartimento regionale e a breve attiveremo anche uno sportello per raccogliere le istanze degli agricoltori rispetto all’accesso ai contributi per lo stato di calamità. Abbiamo la certezza che la Regione lo dichiarerà anche per Gela”. Sulle critiche di Orlando, Licata ribadisce che il Pd non può “girare la frittata”. “Orlando, che è un veterano del consiglio comunale, sembra il tipico politicante che vuole girare la frittata. Cosa hanno fatto i suoi deputati e ministri negli ultimi vent’anni? Sembra aver dimenticato – dice l’assessore – che i problemi che attanagliano la nostra agricoltura dipendono dalla politica regionale e nazionale. Mi fa specie che proprio un consigliere esperto come Orlando non conosca le competenze in questa materia. Cosa hanno fatto e cosa fanno i deputati e i ministri del suo partito? A me, sembra evidente che proprio loro hanno dimenticato il settore più importante. Hanno abbandonato i nostri agricoltori. Vedo tante chiacchiere e poca azione”. Sabato scorso, Licata e altri esponenti locali della Nuova Dc hanno preso parte ad un’iniziativa del partito all’Ars. L’assessore ha avuto modo di confrontarsi con i funzionari del dipartimento dell’agricoltura.