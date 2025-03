Cosedil, 60 anni di storia costruiti sul territorio

CATANIA (ITALPRESS) – Il 29 marzo, al Porto di Catania, presso Nu” Dogana, si svolgerà la celebrazione del 60° anniversario di Cosedil SpA.

“Un traguardo che rappresenta non solo un’importante tappa della storia dell’azienda etnea, fondata nel 1965 da Andrea Vecchio, ma anche un’occasione per rendere omaggio a stakeholders, partners e collaboratori che hanno contribuito al successo e alla crescita della società”, si legge in una nota.

L’evento avrà inizio alle ore 10, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, del sindaco di Catania, Enrico Trantino, sarà l’occasione per ripercorrere sessant’anni di storia e presentare il nuovo Piano Industriale che prevede il superamento della soglia dei 200 milioni di euro di valore della produzione per l’esercizio in corso.

In questa occasione, inoltre, la società Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, consegnerà ai vertici della Cosedil il riconoscimento Responsibility Award. “Una conferma dell’impegno dell’azienda che garantisce il miglioramento continuo dei processi, assicurando la soddisfazione dei clienti”, conclude la nota.

