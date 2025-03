Cosentino-Cafa’, chiuso il giudizio per il posto conteso in consiglio: sessanta giorni per decidere

I legali hanno riferito dell’infondatezza del ricorso avanzato da Cafa’, sostenendo l’assenza di condizioni di incompatibilità. Cosentino, secondo gli avvocati, in Impianti Srr non avrebbe ruoli direttivi e decisionali. L’attuale consigliere comunale, indipendente e nel gruppo misto, già in campagna elettorale si era detta sicura di non essere gravata da eventuali incompatibilità. I suoi legali hanno ribadito questo presupposto, rifacendosi alla disciplina in materia. Cafa’ è invece certo che il doppio ruolo dell’ingegnere debba determinare la decadenza. Non è da escludere che sulla base della decisione dei giudici possano esserci altri ricorsi, in appello.