“Costa dovrebbe dimettersi subito”, dem: “Ma temiamo il solito contorsionismo politico”

Gela. Un addio alla giunta del sindaco Lucio Greco? L’ingegnere Giovanni Costa starebbe valutando questa soluzione, dopo che ieri l’avvocato l’ha redarguito, contestando le sue affermazioni sulla vicenda delle dimissioni del dirigente Antonino Collura. Secondo i dem locali, però, il rischio è di essere davanti a pura tattica politica. Secondo gli esponenti locali del partito, ci vorrebbe vera chiarezza. “Davanti alle affermazioni del sindaco – spiegano – l’assessore Costa dovrebbe dimettersi, subito”. Secondo il segretario cittadino Guido Siragusa, a mancare è una vera e propria capacità amministrativa, dell’intera giunta. “Il sindaco è stato chiaro, l’assessore Costa taccia e lavori. Purtroppo, non si può sintetizzare diversamente il comunicato del sindaco che, ovviamente, non si rivolge ad un consigliere di opposizione bensì ad un suo assessore, espressione di quel movimento, che a detta dello stesso sindaco, nel risolvere, per modo di dire, l’ultima crisi amministrativa, doveva rappresentare la novità, anzi, per ripetere le sue parole, il valore aggiunto ad una compagine amministrativa già ricca di sè. Quindi – dice Siragusa – se le parole hanno un senso, cosa di cui dubito quando parliamo dell’attuale giunta, l’assessore Costa dovrebbe dimettersi immediatamente, vista la palese delegittimazione arrivata dal sindaco. Voglio essere chiaro, conosciamo le indubbie qualità umane ed amministrative di Costa, e sono sicuro che la buona volontà ci sia. Quello che manca è la capacità di governo della compagine amministrativa, nel suo complesso. Questo rende inutile e vacuo qualsiasi tentativo, seppur timido, di fare qualcosa di utile”. Sulla stessa linea è anche il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina, che ormai due anni fa sostenne l’uscita dalla giunta dell’avvocato.