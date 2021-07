Costi acqua esosi, Greco: “Con sentenza Cga va rivisto sistema scandaloso”

Gela. I giudici amministrativi del Cga, con una propria decisione, hanno individuato le tariffe idriche in Sicilia come eccessivamente “esose”. Un nodo che da anni si pone anche in città, con Caltaqua che tra tanti disservizi impone però tariffe sempre più pesanti per le tasche degli utenti. Un tema che è stato posto sul tavolo dell’Assemblea territoriale idrica e che più volte è stato sollevato dal sindaco Lucio Greco. Per l’avvocato, quanto deciso dai giudici amministrativi dovrà servire per rivedere l’intero sistema. “Apprendo con grande soddisfazione, senza alcuna sorpresa – dice il sindaco – la notizia della sentenza con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha accertato l’esosità del servizio idrico siciliano, gestito attraverso Siciliacque, rispetto alle tariffe medie nazionali”. Greco spiega come anche Caltaqua sia inserita in questo sistema.