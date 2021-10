Costi alle stelle di farine e utenze, in città panificatori aumentano il prezzo del pane

Gela. Il prezzo del pane aumenterà anche in città. La media dei rincari dovrebbe aggirarsi intorno al trenta per cento. I panificatori, molti aderenti a Casartigiani del Golfo, ieri si sono riuniti, su convocazione del presidente Antonio Ruvio. I prezzi delle farine, a settembre, sono schizzati alle stelle, fino al 100 per cento in più, rispetto al mese precedente. Anche i costi delle utenze, come luce, gas, e quelli delle materie prime per i forni, sono in costante incremento. Tutti fattori che hanno indotto gli operatori a decidere l’aumento del prezzo del pane, che viene comunque indicato come “al di sotto della media degli incrementi delle materie prime e delle utenze”. Casartigiani ha in programma altri incontri con associazioni di categoria.