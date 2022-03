Costi enormi per l’acqua nelle aree ex Asi, Ascom: “Subito tavolo con Ati”

Gela. Un tavolo tecnico urgente per cercare delle soluzioni e calmierare i costi delle tariffe idriche per le aree industriali ex Asi. I rappresentanti di “Ascom Sicilia” hanno scritto al presidente Ati Massimiliano Conti. Prendono spunto dai costi esorbitanti che si registrano nelle aree industriali di Caltanissetta e San Cataldo. Per Giovanni Guarino, presidente Ascom-Sicilia Caltanissetta, si tratta di “erronee fatturazioni” che rischiano di danneggiare tante aziende. Per i rappresentanti degli imprenditori, è necessario un confronto immediato. Le fatturazioni risalgono a periodi precedenti e i criteri di calcolo sono considerati più che dubbi. Gli imprenditori richiedono verifiche e controlli sui sistemi di calcolo ma anche sull’efficienza della rete idrica.