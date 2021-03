Covid 0 in città, nessun nuovo caso: c’è però un decesso di un paziente in ospedale

Gela. La linea dei positivi scende a 79 contagiati. C’è però un decesso. Un paziente gelese, ricoverato in rianimazione, non ce l’ha fatta. Asp conferma la morte per Covid. Sono sessantuno i decessi tra i pazienti gelesi. I guariti, invece, sono due. Un altro paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria.