Covid 0, nelle ultime 24 ore nessun nuovo contagio: paziente lascia terapia intensiva

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, nessun caso di Covid in città. Il contagio, in base ai dati forniti da Asp, si è fermato. Il totale dei positivi si attesta a 137, con otto guariti. Tre pazienti gelesi sono stati dimessi dalla degenza ordinaria, mentre un altro ha lasciato la terapia intensiva, per un netto miglioramento delle condizioni generali. Numeri favorevoli, dunque, nonostante a livello nazionale siano tornate a far paura soprattutto alcune zone del nord Italia.