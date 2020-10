Covid, 10 positivi in città: paziente al “Vittorio Emanuele”, niscemese in rianimazione

Gela. Altri dieci positivi al Covid in città. Il dato si riferisce alle ultime ventiquattro ore. Sono tutti in isolamento domiciliare. Un altro paziente, che era già in isolamento, ha avuto bisogno del ricovero al reparto di malattie infettive del “Vittorio Emanuele”. Sei, invece, risultano guariti. Un paziente di Niscemi è stato trasferito in rianimazione al “Sant’Elia” di Caltanissetta, mentre sono tre i casi proprio in città. Cinque positivi anche a Butera.