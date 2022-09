Covid, 12.082 nuovi casi e 32 morti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.082 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 17.154 registrati ieri. Le vittime sono 32, contro le 38 di ieri. I tamponi processati sono stati 97.091 (ieri 140.511) con il tasso di positività che si attesta al 12,4%. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono invece 157 i pazienti in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri, con 13 ingressi giornalieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 3.420, 56 in meno rispetto a ieri. La regione con più casi Covid è il Veneto (+1.753), seguita dal Lazio (+1.492) e dalla Campania (+1.386).(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-