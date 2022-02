Covid, 120 nuovi positivi e 228 guariti: un morto in città, deceduti 5 pazienti di Niscemi

Gela. Centoventi nuovi positivi al Covid, in isolamento domiciliare, e 228 guariti. Sono questi i numeri del contagio, in città, nelle ultime ventiquattro ore. La curva totale scende a 1.279 contagiati. Quattro pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria e tre, invece, sono stati dimessi. Purtroppo, c’è un altro decesso, di un paziente positivo (in totale sono 125 dall’inizio della pandemia). In ventiquattro ore, inoltre, si contano cinque morti, tutti di Niscemi.