Covid-19, effettuati altri nove tamponi e Asp attende risultati: attività chirurgiche solo per emergenze

Gela. Oggi sono stati effettuati nove tamponi. Tre di questi al pronto soccorso infettivologico del “Sant’Elia” di Caltanissetta ed uno al nosocomio di Mussomeli. Gli altri a domicilio. I vertici dell’Asp sono in attesa dei pochi risultati rimasti in sospeso. Al reparto di malattie infettive del “Sant’Elia” sono presenti sette pazienti (tutti in condizioni stabili). Due di questi sono in trasferimento verso altri reparti perché risultati negativi, mentre tre sono in attesa del risultato del tampone. Gli altri due, la paziente di Sciacca e quello di San Cataldo, risultati positivi, sono in condizioni stabili.