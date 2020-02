Gela. Oltre 120 telefonate in meno di quattro ore al numero dell’Urp del Comune (0933.906.306) per “autodenunciarsi” o chiedere informazioni su come spostarsi da o per le zone cosiddette a rischio. Il numero dedicato dall’amministrazione comunale per le misure di prevenzione dell’epidemia cosiddetta da Coronavirus ha sortito effetto. A chiamare sono stati soprattutto lavoratori gelesi e studenti che vivono e studiano in Lombardia o Veneto e che nei prossimi giorni dovrebbero rientrare in città. Il suggerimento resta quello di rivolgersi ai numeri conosciuti (112, 1500, 118) solo nel caso in cui si hanno sospetti o si è stati in contatto, diretto o indiretto, con persone contagiate.