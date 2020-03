Covid-19, rimosse le panchine da piazza Umberto e piazza Municipio

Gela. Meno gente in giro questa mattina in città. L’amministrazione comunale, anche per evitare assembramenti di anziani che usano trascorrere qualche ora delle loro giornate in piazza Umberto e piazza San Francesco, ha deciso questa mattina di rimuovere le cosiddette “panchine della legalità”, donate al Comune ai tempi del sindaco Rosario Crocetta. Dopo il nostro servizio di ieri si è compreso che gli irriducibili continuano a non comprendere che i gruppetti non possono convivere. Situazione simile in piazza San Giacomo, dove non ci sono panchine ma ugualmente diversi anziani sostano nei cubi di cemento trasformati in sedie di comodo.