Covid, 299 nuovi casi e più di 4 mila positivi: pazienti in rianimazione e intensiva

Gela. Rimane ben oltre la soglia dei 4 mila contagiati la linea Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, altri 299 positivi, in isolamento domiciliare. I guariti sono 66. In totale, i contagiati sono 4.363. Anche sul fronte dei ricoveri la situazione è preoccupante. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Uno è in rianimazione e un altro paziente è stato trasferito dalla degenza ordinaria alla terapia intensiva. Due, infine, sono stati dimessi.