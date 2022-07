Covid, 37.756 nuovi positivi, 127 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 37.756 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 188.153 test effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 127, in aumento rispetto alle 44 di ieri, che portano a 169.233 il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia. Il tasso di positività si abbassa al 20,07% rispetto al 26,3% di ieri. Sono 360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 9.454, 410 in più rispetto a ieri. (ITALPRESS).Photo credits: www.agenziafotogramma.it