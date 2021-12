Covid, 532 positivi in città: 57 nuovi casi e solo sette guariti

Gela. Il numero di contagiati dal Covid, in città, continua inesorabilmente a salire. Nelle ultime ventiquattro ore, sono cinquantasette (in isolamento domiciliare), a fronte di soli sette guariti. In totale, la curva arriva a 532 positivi. Due pazienti gelesi, che erano ricoverati in degenza ordinaria, sono stati dimessi e si trovano in isolamento domiciliare.