Covid, 56.386 nuovi casi e 40 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono 56.386 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia su un totale di 258.456 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. I decessi sono 40 (ieri erano 51), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.058. Ospedalizzazioni: stabili le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati; 137 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.342 ricoverati. (ITALPRESS).