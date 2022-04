Covid, a Palermo test sierologici in hub della Fiera del Mediterraneo

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo servizio alla cittadinanza all’hub vaccinale provinciale di Palermo. Da oggi, nei locali della Fiera del Mediterraneo, oltre ai molteplici servizi, è possibile eseguire un test sierologico per la rilevazione nel sangue degli anticorpi diretti verso il virus Sars-CoV2. Si tratta, fa sapere la Struttura commissariale emergenza Covid Palermo, di un semplice prelievo di sangue che, evidenziando la presenza di anticorpi, è in grado di indicare sia l’eventuale avvenuta esposizione al Covid-19, sia la protezione anticorpale fornita dalla vaccinazione anti-Covid. I prelievi saranno eseguiti in collaborazione con il laboratorio Cqrc (Controllo Qualità e Rischio Chimico), diretto dalla professoressa Francesca Di Gaudio. Sempre grazie all’apporto del Cqrc, in questi ultimi giorni, era stato possibile dare avvio allo studio immunologico sui 47 utenti dell’hub vaccinati da un’infermiera arrestata con l’accusa di aver simulato e non realmente eseguito le somministrazioni. I test sierologici potranno essere effettuati alla Fiera del Mediterraneo ogni giorno dalle 9 alle 19, festivi compresi, solo ed esclusivamente su prenotazione al link: https://fiera.asppalermo.org/site/sierologico/219. La Struttura commissariale emergenza Covid Palermo invita gli utenti a rispettare l’orario di prenotazione. I prelievi saranno eseguiti in un ambulatorio appositamente predisposto lungo il viale della Fiera del Mediterraneo, oltre i padiglioni 20, 20A e 16, prima dell’area drive-in dei tamponi.(ITALPRESS).