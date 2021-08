Covid, altri due decessi in città e 32 nuovi casi: solo il 56% ha completato i vaccini

Gela. Nelle ultime 24 ore, si è aggravato il bilancio dei deceduti in città per causa del Covid. Due pazienti non ce l’hanno fatta. E’ stato accertato il loro decesso e il numero complessivo sale a 87. In base ai dati di Asp, sono 32 i nuovi casi Covid, in isolamento domiciliare, mentre sono 43 i pazienti guariti. In città si registrano altri 3 ricoveri in degenza ordinaria. Tra i decessi c’è anche quello di un paziente di Niscemi. La curva totale dei positivi in città è a 599. Nel resto della provincia, i nuovi casi toccano 37 pazienti di Niscemi, 11 di Caltanissetta, 7 di San Cataldo, 6 di Mazzarino, 5 di Butera, 4 di Mussomeli, uno di Campofranco e uno di Serradifalco. I guariti invece sono 40 di Niscemi, 11 di Caltanissetta, 3 di Campofranco, 3 di Mazzarino, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Riesi, uno di San Cataldo, uno di Serradifalco, uno di Sommatino e uno di Vallelunga Pratameno.