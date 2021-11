Covid, anche in città da domani via alla terza dose per gli over 40

Gela. Al via in Sicilia già da lunedì prossimo le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid al target 40-59 anni. Lo ha disposto l’assessorato regionale alla Salute, in base a quanto previsto dall’ultima circolare del Commissario nazionale per l’emergenza Covid-19.

Anche in città da lunedì porte aperte all’Hub per gli over 40 che vorranno ricevere la terza dose.

Come per tutte le altre categorie, anche in questo caso, per ricevere la dose “booster” dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Per ricevere la terza dose, basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato.

Per il momento l’hub vaccinale di Gela continuerà a rimanere aperto per l’intera giornata sette giorni su sette, anche se la media giornaliera delle inoculazioni ad oggi è scesa a circa 150 dosi, circa un decimo della potenzialità della struttura.

In molti intanto si stanno approcciando alla terza dose. C’è chi come Carmelo, dentista, lo fa sia per l’obbligo di legge ma anche e soprattutto perché è un dovere morale ed invita gli indecisi a fidarsi della scienza.

C’è anche chi, come Anita, una vita in Croce Rossa, la terza dose l’ha fatta un mese fa e oggi è tornata per il vaccino anti influenzale.