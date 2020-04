Gela. Si conferma lo 0 nella casella dei nuovi contagi in città. Nessun caso nelle ultime ventiquattro ore. Un trend stabile ormai da giorni, in attesa dell’esito di molti tamponi che tardano ad essere effettuati. In provincia, rispetto a ieri, nel dato complessivo vengono registrati cinque contagi in più: si passa dai 142 di ieri ai 147 di oggi.