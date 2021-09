Covid, ancora ridotti i numeri del contagio: in città 8 nuovi casi, in totale sono 207

Gela. Scende ancora il numero dei contagi Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, in base ai dati forniti da Asp, sono otto i nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono quarantaquattro e il totale dei positivi si riduce a 207. Un paziente gelese è stato dimesso dalla degenza ordinaria. I nuovi casi in provincia riguardano 4 pazienti di San Cataldo, 3 di Butera, 3 di Caltanissetta, 2 di Sommatino, 2 di Villalba, 2 di Riesi, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Mussomeli e 1 di Mazzarino.