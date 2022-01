Covid avanza ancora, 120 nuovi casi in città: un altro decesso, superati 1.400 positivi

Gela. Il bilancio del contagio Covid, in città, è ancora pesante. Nelle ultime ventiquattro ore, sono centoventi i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti sono solo quindici. Si aggrava anche il numero dei decessi. C’è un altro paziente gelese, morto per Covid. In totale, sono 101. I positivi, invece, superano anche quota 1.400 (sono 1.421). Un paziente è stato trasferito in rianimazione (sono attualmente quattro i pazienti trasferiti proprio in rianimazione). Anche un paziente di Riesi è deceduto.