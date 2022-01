Covid, confronto con Asp per misure: Morselli, “fare chiarezza, mancano regole certe”

“Asp, in maniera urgente – dice – deve definire delle regole uguali, per tutti. Ormai, siamo al paradosso. Nello stesso nucleo familiare, ci sono persone trattate in maniera del tutto diversa, perché si trovano a rapportarsi con operatori che applicano linee differenti. Siamo al caos e noi consiglieri riceviamo decine di telefonate al giorno, che arrivano da utenti e pazienti, in grave difficoltà. C’è chi viene contattato per il tampone e chi, invece, spesso nello stesso nucleo familiare, si trova ad attendere senza esito. Non ci sono spesso riscontri da parte degli operatori e ognuno agisce secondo criteri differenti. In una situazione come quella che affronta la città, servono certezze, che oggi non ci sono. Mi riferisco anche a lavoratori, che hanno concluso l’isolamento e sono ritornati negativi, che non sanno ancora se possono far rientro nelle loro sedi, per riprendere a lavorare, oppure se devono attendere una liberatoria da Asp. In alcuni casi, non viene prevista; in altri, invece, sì. Mi spiace che questi punti non siano stati tutti approfonditi. I vertici di Asp, però, hanno il dovere di fare chiarezza”. Sicuramente, l’impennata repentina dei contagi, che ha letteralmente travolto la città, ha fatto emergere più punti di debolezza, organizzativa e gestionale.