Covid, contagio in città sempre sopra quota 800 positivi: 34 nuovi casi e 40 guariti

Gela. Rimane sopra quota ottocento il numero complessivo dei contagiati da Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono trentaquattro i nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono quaranta. In totale, i contagiati sono 801. Un paziente gelese è stato ricoverato, in degenza ordinaria. Un altro, invece, è stato dimesso, ma si trova ancora in isolamento domiciliare.