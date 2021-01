Covid continua a fare paura in città nonostante la zona rossa, 65 nuovi contagi

Gela. Il contagio da Covid in città non conosce soste e nelle ultime ventiquattro ore i numeri sono ancora più allarmanti, nonostante la zona rossa. Sono 65 i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. Un paziente, sempre gelese, è stato ricoverato in degenza ordinaria. Non si riscontrano morti in città, almeno nelle ultime ventiquattro ore. In base ai dati di Asp, inoltre, sono 33 i guariti. Per i contagi, se ne riscontrano 15 a Caltanissetta, 8 a San Cataldo, 7 a Riesi, 3 a Niscemi, 2 a Delia, 1 a Butera, 1 ad Acquaviva Platani, 1 a Milena e 1 a Sommatino. I guariti sono 10 di Milena, 6 di Caltanissetta, 4 di Butera, 5 di Niscemi, 5 di San Cataldo, 3 di Mussomeli e 1 di Montedoro.