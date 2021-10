Covid, deceduto un paziente gelese: nove nuovi casi e dieci guariti

Gela. Scende ancora il numero complessivo dei contagi Covid in città. In totale, sono 114. Nelle ultime ventiquattro ore, però, si registra il decesso di un paziente gelese, positivo al Covid. I nuovi casi sono nove e i guariti, invece, dieci. In totale, i decessi dall’inizio della pandemia, in città, sono novantadue, compresa la morte di un paziente, ricoverato fuori provincia.