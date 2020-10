Covid, è allarme rosso in città: altri 18 casi, sono 30 negli ultimi due giorni

Gela. Oggi, la riunione d’urgenza in municipio, nel tentativo di valutare ulteriori restrizioni anti-Covid. I numeri però continuano ad essere più che allarmanti. Dopo i dodici casi di ieri, nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati registrati altri diciotto. Sono tutti positivi al Covid e in isoalmento domiciliare. La conferma arriva da Asp. Solo un paziente gelese, già in isolamento domiciliare, è invece risultato guarito. Nell’arco delle ultime quarantotto ore, quindi, sono in totale trenta i pazienti gelesi risultati positivi. Quattro sono stati accertati a Niscemi.