Covid e scuole, Gnoffo ringrazia dirigenti e personale: “Pd cavalca l’onda del malessere”

Gela. Il ritorno alla didattica a distanza non se lo sarebbero immaginati, neanche nelle stanze del municipio. Però, il contagio Covid che non accenna a diminuire ha costretto il sindaco Lucio Greco e la sua giunta a disporre lo stop, momentaneo, alle lezioni, in presenza. L’assessore Nadia Gnoffo ha condiviso la decisione, anche dopo il confronto con i dirigenti scolastici, degli istituti locali. “Tutti noi stiamo vivendo un periodo storico difficile e chi ne sta pagando maggiormente le conseguenze sono i nostri ragazzi, costretti, da due anni a questa parte, a stravolgere la loro vita e le loro abitudini. Pensavamo di esserci messi alle spalle il periodo più difficile, tutte le restrizioni e le limitazioni che abbiamo imparato ad accettare per il bene dell’intera collettività. Eravamo convinti anche di aver superato il rischio della didattica a distanza, che i nostri figli hanno affrontato negli scorsi mesi con coraggio e determinazione. Invece, purtroppo – dice Gnoffo – la quarta ondata e il numero elevatissimo di contagi ci hanno costretti a sospendere le lezioni in presenza e a riattivare la Dad. È stata una scelta sofferta, ma sicuramente l’unica possibile per garantire e tutelare insegnanti e studenti, almeno fino a quando i contagi non caleranno. È per questo motivo che, da genitore ancor prima che da assessore, voglio dire grazie a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti e al personale scolastico, per la dedizione e la collaborazione che hanno immediatamente messo in campo, dimostrando, anche, grande spirito di adattamento. Ci tenevo a ringraziarli per il gran lavoro che quotidianamente svolgono, nonostante tutte le difficoltà del momento, e ai dirigenti scolastici, in particolare, vorrei dire grazie per la disponibilità nei confronti dell’amministrazione e per i loro consigli, che ci hanno aiutato a prendere la decisione più giusta in una fase molto delicata. Un messaggio di vicinanza e speranza voglio lanciarlo anche ai ragazzi e alle loro famiglie. Sappiano che stiamo lavorando ogni giorno per garantire il loro ritorno in aula il prima possibile, garantendo ad ognuno la massima sicurezza”. L’assessore forzista, però, non trascura gli attacchi politici, assai frequenti, che sull’emergenza sanitaria, arrivano anzitutto dai dem. Gli esponenti locali e provinciali del Pd non sono affatto convinti delle strategie, messe in campo dall’amministrazione. L’assessore Nadia Gnoffo, che su un piano politico sembra ormai avere piena fiducia, anche dal sindaco Lucio Greco, avvisa proprio i dem. Per l’esponente azzurro, i democratici stanno “strumentalizzando” l’emergenza. “È un momento difficile, è innegabile, e per chi ricopre ruoli di responsabilità la pressione è tanta, ecco perché sarebbe auspicabile la collaborazione fattiva di tutti, al di là dei colori politici. Invece, mi duole registrare l’ennesimo tentativo di strumentalizzazione da parte dei vertici locali del Pd. Quando parlano di improvvisazione nella gestione dell’emergenza – continua l’assessore – dimostrano semplicemente di non aver compreso la gravità della situazione che ciascuno di noi, nessuno escluso, sta vivendo. La drammatica evoluzione giornaliera di contagi, ricoveri e decessi richiede un monitoraggio attento e costante insieme a tutti gli organi preposti, dalla Regione alla prefettura e all’Asp, fino ad arrivare allo stesso Comune, e questo purtroppo può portare anche a prendere decisioni all’ultimo secondo, pur di non danneggiare i cittadini. Voglio rassicurare i dirigenti dem, ogni nostra decisione è scaturita da seri e costruttivi confronti con tutti gli organi preposti, coinvolgendo anche i dirigenti scolastici, gli unici in città ad avere il reale polso della situazione nelle scuole. Questo stiamo facendo da quasi due anni ormai, senza badare a chi cavalca l’onda del malessere e continua a lanciare messaggi e slogan che fanno solo male alla città”. Per Gnoffo, quella dei democratici è la strategia di chi ha scelto di lasciare la maggioranza, per accomodarsi nella “comfort zone” politica dell’opposizione.