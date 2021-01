Covid fa ancora paura in città, 36 positivi: un gelese in terapia intensiva e due morti

Gela. La situazione complessiva del contagio da Covid in città torna a preoccupare, con numeri in aumento. In base ai dati forniti da Asp, aggiornati all’1 gennaio, sono treentasei i positivi, tutti in isolamento domiciliare. In città, risultano nove guariti. Un paziente gelese, con condizioni che si sono aggravate, è stato trasferito dalla degenza ordinaria alla terapia intensiva. Sono due i decessi di gelesi, tutti positivi. A perdere la vita, anche un paziente giunto da fuori provincia. Ci sono anche tre gelesi ricoverati in degenza ordnaria.