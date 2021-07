Covid, fino al 3 agosto sospesi eventi dell’estate: Regione impone altre restrizioni?

Gela. Alla luce dell’ordinanza firmata ed emanata ieri dal sindaco Lucio Greco, l’assessore Cristian Malluzzo ha sospeso e rimandato a data da destinarsi tutti gli spettacoli in programma fino al 3 agosto. “L’augurio – afferma Malluzzo – è che dal 4 agosto la curva epidemiologica permetta una revoca dell’ordinanza e di ricominciare come da calendario, per regalare un pizzico di serenità a tutti in questa estate così difficile”. Il sindaco e gli amministratori, ancora una volta, lanciano un appello alla cittadinanza, affinché adotti comportamenti improntati al buon senso e al rispetto delle regole e si sottoponga alla vaccinazione, munendosi di green pass. “Prima ci vacciniamo, prima rispettiamo le regole, prima ne usciamo. Va da sé – concludono – che l’invito è anche quello a non andare fuori, nei Comuni e nelle frazioni limitrofe, non solo per non penalizzare i nostri ristoratori e gli esercenti, ma anche per non dare al virus le gambe per camminare”.