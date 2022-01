Covid, Greco: “Nuove procedure ridurranno attese, vaccinate i bambini per la scuola”

Gela. Le nuove regole, previste dai decreti del governo, sono finalizzate a snellire le procedure, anche per accertare la positività al Covid. Il sindaco Lucio Greco è convinto che possano giovare anche alla situazione che si registra in città, con attese di ore nei centri per i tamponi. “Alla luce delle nuove disposizioni regionali che andranno a regolamentare la somministrazione dei tamponi e l’inizio e la fine del periodo di quarantena-isolamento, sono fiducioso che sarà possibile snellire l’apparato burocratico ed eliminare le code infinite negli hub e nei drive-in, dato che basterà un test rapido positivo per accertare il contagio, senza l’ulteriore conferma del molecolare, che richiede altri soldi e altro tempo. Stessa cosa – dice – per la fine del periodo di quarantena dei positivi, che, allo scadere del termine, potranno semplicemente recarsi al drive-in per effettuare il tampone antigenico, senza dover per forza attendere l’Usca per il molecolare. Se il risultato del tampone sarà negativo, il provvedimento di quarantena cesserà in automatico”. Sul ritorno a scuola, Greco chiederà i dati dei bambini vaccinati, per valutare le percentuali che si riscontrano in città e invita i genitori a sottoporre a vaccinazione anti-Covid, proprio i figli che si preparano al rientro a scuola.