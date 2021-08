“Covid ha segnato la città”, Di Cristina: “Eventi con assembramenti sono una vergogna”

Gela. “Non si possono consentire eventi nei quali si creano inevitabilmente degli assembramenti”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina spiega che l’amministrazione comunale non dovrebbe autorizzare eventi che possano contribuire a far aumentare il contagio Covid. Si riferisce alla manifestazione che lo scorso fine settimana si è tenuta alle Mura Timoleontee, con accesso tramite green pass. “In una città che dall’inizio della pandemia ha pagato un prezzo pesante sul piano dei contagi e delle vittime – aggiunge – non è ammissibile che questo accada. Non c’erano mascherine e gli assembramenti sono stati immortalati dalle immagini”. Di Cristina parla di “vergogna”, anche se non richiama direttamente l’amministrazione comunale, ma fa intendere che la giunta avrebbe dovuto monitorare per impedire eventi di questo tipo.