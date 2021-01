Covid, i morti in città arrivano a 51: due nuovi decessi, ma sono solo 17 i positivi

Gela. Continua a scendere la curva dei nuovi contagi in città, in vista della riattivazione della zona arancione. Sono diciassette i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono 51. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, due invece sono stati dimessi. Si registrano però due decessi, di pazienti gelesi positivi al Covid.