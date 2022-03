Covid, in città 124 nuovi casi e 117 guariti: in totale 1.618 contagiati

Gela. Centoventiquattro nuovi positivi al Covid, in città, nelle ultime ventiquattro ore. I guariti, in base ai dati di Asp, sono invece 117. In totale, sono 1.618 i contagiati. Il numero rimane elevato, così come almeno nelle ultime due settimane. Un paziente gelese è stato ricoverato, in degenza ordinaria. Un altro, invece, è stato dimesso. E’ deceduto un paziente giunto da fuori provincia.