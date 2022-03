Covid, in città contagio sotto quota mille: un altro decesso e 92 guariti

Gela. Rimane sotto i mille contagiati la soglia dei positivi al Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 102 i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono 92. Non si registrano altri ricoveri. In totale, i positivi sono 968. Asp indica il decesso di un paziente gelese, positivo al Covid.