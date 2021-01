Covid in città, è ancora allarme: 86 positivi e un paziente deceduto

Gela. Dopo i giorni di festa, il contagio Covid in città torna a toccare numeri veramente preoccupanti. Sono ottantasei i positivi nelle ultime ventiquattro ore, in isolamento domiciliare. I dati Asp, sempre relativi alla città, danno conto anche di un altro decesso. Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre uno è stato dimesso. Rispetto ad altri Comuni del territorio, i numeri di Gela sono notevolmente superiori. In provincia, infatti, si registrano 12 positivi a Niscemi, 11 a Resuttano, 11 a San Cataldo, 5 a Caltanissetta, 2 a Butera, 1 a Milena e 1 a Mussomeli.