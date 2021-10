Covid, in città vaccinazione oltre 70%: torna l’hub mobile, “mancano 2.181 cittadini”

Gela. La meta non è così lontana, ma ci si avvicina molto lentamente. In città, le vaccinazioni contro il Covid-19 vanno avanti e se alla data del 16 settembre il 64,65 per cento della popolazione aveva ricevuto la prima dose e il 68,11 per cento la seconda (per raggiungere l’80 per cento mancavano quindi 6.757 cittadini) oggi le percentuali indicano un 71,58 per cento di popolazione sottoposta a vaccinazione. Mancano ancora all’appello 2.181 cittadini. A questi, il sindaco Lucio Greco e l’assessore alla salute Nadia Gnoffo lanciano un nuovo appello, annunciando che a breve la campagna vaccinale subirà una nuova accelerazione con altre giornate dedicate alle vaccinazioni nei luoghi di maggiore ritrovo come piazze, mercati e scuole superiori. Le date, il 9-10–13-14 ottobre, sono state concordate insieme al direttore sanitario Asp Marcella Santino, ma in questa fase molto delicata essenziale appare il coinvolgimento dei medici di medicina generale affinchè si possa continuare con le vaccinazioni di prossimità, itineranti e a domicilio. Molti cittadini, infatti, soprattutto anziani, non si erano recati all’hub vaccinale perché impossibilitati, e grazie alle vaccinazioni a domicilio e al bus istituito dal Comune è stato possibile aiutarli.