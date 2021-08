Covid, in Sicilia 1.139 contagi e 19 vittime. A Messina 288 casi

ROMA (ITALPRESS) – Calo significativo dei contagi Covid in Sicilia, ma nonostante il numero inferiore rispetto alle 24 ore precedenti la Sicilia resta la regione con il numero più alto di nuovi positivi. Per l’esattezza – secondo i dati del ministero della Salute – i nuovi casi registrati sono 1.139, in flessione di 542. Bisogna però rilevare il numero inferiore di tamponi processati, 20.116 e che determina un tasso di positività in calo al 5,66%. Si incrementano i decessi, 19 (+8), ma su questo numero la Regione rende noto che la regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 6 ieri, 9 il 26 agosto, 2 il 25, 1 il 23, e 1 il 17 luglio. I guariti sono 716, gli attuali positivi crescono di 404 raggiungendo il numero totale di 26.929. Ad aumentare sono anche i ricoveri nei reparti ordinari, 798 (+20), lievissimo incremento delle terapie intensive a 104 (+1) con 10 nuovi ingressi. Inisolamento domiciliare vi sono 26.027 persone. I nuovi contagi sono così distribuiti: Messina 288, Catania 176, Trapani 160, Siracusa 152, Palermo 143, Caltanissetta 105, Agrigento 57, Enna 48 e Ragusa 10. (ITALPRESS).