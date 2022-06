Covid, in Sicilia 168 nuovi casi e 8 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 168 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 2.697 tamponi effettuati, su un totale di 13.353.662 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi, che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 11.114. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 47.806 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 565, di cui 22 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 47.219 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.177.649.

