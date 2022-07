ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.566 i nuovi positivi in Sicilia (ieri 4.096), su un totale di 20.615 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid, diffuso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 17, con il totale dei decessi che raggiunge quota 11.635. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 955, 68 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 52, uno in meno di ieri. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).