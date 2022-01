Covid, Incardona: “Rinviare ritorno a scuola, contro amministrazione solo populismo”

Gela. “E’ fondamentale tutelare la salute dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico”. Il consigliere comunale dell’Udc Salvatore Incardona si schiera con la linea di chi ritiene utile, in una fase di contagio diffuso come quella attuale, far slittare l’avvio delle lezioni, in presenza. “La salute dei gelesi e di tutto gli studenti della città è fondamentale. Certamente, non è una cosa piacevole rimandare il ritorno a scuola dei nostri ragazzi, ma a seguito dei numeri che nella giornata di ieri sono emersi, auspico che dalla conferenza Stato-Regioni che si terrà nella giornata di oggi esca in maniera univoca e condivisa la decisione di rinviare il ritorno a scuola. Non sono certamente un promotore della Dad – dice – ma in questo momento è fondamentale tutelare i nostri ragazzi e tutto il personale che ruota attorno al mondo scolastico”. Per il presidente della commissione consiliare affari generali, gli attacchi politici rivolti all’amministrazione comunale sono solo frutto di “populismo”. “Siamo tornati ai tempi bui del Covid e certo di questo non possiamo dare colpa all’amministrazione – dice ancora il consigliere centrista – solo per portare avanti la logica del populismo, una logica che ha fallito e che certamente non può e non deve trovare spazio, durante un periodo pandemico”.