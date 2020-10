Covid mai come adesso, in città 28 positivi: 8 sono al “Vittorio Emanuele”

Gela. Ormai, anche i vertici Asp parlano di “situazione critica”. Nelle ultime ventiquattro ore, in città il contagio da Covid ha segnato numeri mai registrati prima. Venti pazienti sono risultati positivi e attualmente si trovano in isolamento domiciliare. Otto, invece, tutti gelesi, sono ricoverati in malattie infettive al “Vittorio Emanuele”, perchè hanno sintomi. In città, i numeri preoccupano sia Asp che l’amministrazione comunale e arrivano proprio nelle ore di entrata in vigore della nuova ordinanza, emanata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Con questi ritmi, anche i posti al “Vittorio Emanuele” potrebbero non bastare. Con l’aumento dei tamponi, anche il numero dei contagiati si incrementa.