Covid, prefettura: “10 mila positivi in tutta la provincia, più ricoveri non vaccinati”

Gela. Cala il trend del contagio Covid, sull’intero territorio provinciale, ma il numero complessivo dei positivi continua a preoccupare. Anche questa mattina, durante il tavolo prefettizio, convocato per monitorare la situazione dell’emergenza sanitaria, in provincia, sono stati presentati i numeri, elaborati da Asp. Sono circa diecimila, in tutta la provincia, i positivi al Covid, “rischiando di mettere in sofferenza il sistema. In questa settimana, peraltro, si è anche assistito ad una crescita dei ricoveri di persone non vaccinate”, si legge in una nota ufficiale. Tra le tematiche portate al tavolo dai sindaci c’è stata quella inerente le molteplici richieste all’ASP di organizzare screening tra la popolazione scolastica. Sul punto, il dottor Iacono ha ribadito che il Ministero della Salute prevede per gli studenti delle scuole superiori uno screening gratuito, tramite richiesta ai medici di famiglia. Per gli studenti degli altri gradi di istruzione, l’ASP sta procedendo a controlli a campione tramite screening nelle scuole cosiddette sentinella secondo un calendario che verrà reso noto ai sindaci. Nel corso della riunione il prefetto, alla luce dell’ampia disponibilità manifestata dall’Asp a garantire ulteriori sforzi per ampliare la platea di immunizzati, ha rinnovato l’invito a mettere in pratica la proposta già formulata nel corso dell’incontro svoltosi la scorsa settimana e avente ad oggetto la realizzazione di hub vaccinali nelle scuole al fine di creare un sistema di immunizzazione generalizzata della popolazione per preservarla a fronte del rischio di contrarre l’infezione. I sindaci hanno accolto con grande soddisfazione tale proposta e hanno assicurato massima collaborazione, unitamente ai dirigenti scolastici, per la realizzazione di tale iniziativa, che interesserà la fascia dei bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, già a partire dalla prossima settimana.